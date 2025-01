Keine Faktenchecks: Wie sich Instagram wegen Donald Trump verändert

Allerdings gibt es auch einen entscheidenden Unterschied zwischen Metas Sozialen Netzwerken und Musks X, zumindest in Europa. Denn in der Europäischen Union ist Meta im Rahmen des «Digital Services Act» (DSA) im Gegensatz zu X als sogenannter Gatekeeper definiert. Solche Gatekeeper–Unternehmen sind an bestimmte Grundsätze gebunden – dazu gehört auch, dass sie keine Falschinformationen verbreiten. Sollte sich also herausstellen, dass Instagram und Facebook diese Inhalte nicht ausreichend moderieren, könnte die EU Strafen von bis zu sechs Prozent des Jahresumsatzes eines Unternehmens verhängen. Vielleicht wird sich dann zeigen müssen, ob das DSA ein zahnloser Tiger ist oder nicht.