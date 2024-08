Keine festen Regeln: Das ist im Legenden-Dschungelcamp anders

Das Publikum hat also keinen Einfluss darauf, wer zur Dschungelprüfung antreten oder das Camp verlassen wird. «Ganz viel wird sich in Prüfungen und im Team entscheiden. Ich glaube, da entsteht noch einmal eine ganz neue Dynamik», erklärt Sonja Zietlow im RTL–Interview. «Du hast nicht mehr die Ausrede, dass der Zuschauer von aussen was entschieden hat und ‹ich bin gar nicht so richtig schuld und ich kann das gar nicht so beeinflussen›», ergänzt Jan Köppen. «Sondern die im Camp können sich dann am Ende in die Augen gucken und müssen halt sagen: Warum hast du denn eigentlich gesagt, dass ich es jetzt hier so machen soll oder gehen muss?» Das sei noch einmal auf einer anderen Ebene spannend, erklärt der Moderator.