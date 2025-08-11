«Keine Kraft»: Ottmar Hitzfeld spricht über Depression und Burn-out

Hexenschuss als erstes Warnsignal

In dem Buch «Mensch Fussballstar», das am 18. August erscheint und in dem verschiedene Personen aus der Branche zu Wort kommen, berichtet Hitzfeld von Erschöpfung, Panikattacken – und den Lehren, die er daraus zog. «Bei mir als Trainer von Borussia Dortmund und Bayern München war es mehrmals so, dass ich als Mensch fast nicht mehr konnte und fast zusammengebrochen wäre», offenbart er, wie die «Bild»–Zeitung in Auszügen vorab veröffentlicht. «Weil der Beruf als Fussballer neben viel Geld, das man ja auch gerne nimmt, auch sehr viel Verantwortung und noch mehr Druck mit sich bringt. Dass man vor Millionen Zuschauern funktioniert, Leistung bringt und die Erwartungen von Fans und Öffentlichkeit erfüllt.»