Kelly Clarkson: Süsser Auftritt mit ihrer Tochter in Las Vegas

Die Grammy–Gewinnerin bezieht ihre Kinder immer mal wieder in ihre Shows ein. Neben River Rose hat sie noch Sohn Remington «Remy» (9). Bei ihrem Konzert am 12. Juli im Colosseum erwähnte sie die beiden: «Ich muss schon sagen, ich liebe es, dass ich meine Kinder wahrscheinlich in Verlegenheit bringe. Sie sagen dann: ‹Hört auf zu reden.› Ich hoffe, ihr habt alle Spass. Ich werde euch mit den Dingen, die ich sage, total in Verlegenheit bringen – gern geschehen, das stärkt den Charakter», erklärte die Sängerin und Talkmasterin dem Publikum.