Kelly Osbourne dachte nicht, dass sie 40 wird

In dem Interview spricht die US–Amerikanerin, die am 27. Oktober ihren 40. Geburtstag feierte, auch über die düsteren Zukunftsprognosen, die sie vor der Geburt ihres Kindes hatte. Sie habe zu einem Zeitpunkt nicht mehr geglaubt, ihren 40. Geburtstag noch zu erleben. «Es gab eine Zeit, in der alle um mich herum im Sterben lagen und eine Überdosis nahmen oder etwas Schreckliches. Ich fühlte mich als Überlebende schuldig, weil ich dachte: ‹Warum haben sie mich verschont?›», erinnerte sie sich zurück. Erst mit 33 habe die Moderatorin langsam angefangen, an sich zu arbeiten, um nicht die nächste zu sein. «Als Süchtiger kann man nur an drei Orten landen: im Gefängnis, in einer Anstalt oder im Tod. Ich hatte wirklich verdammtes Glück, dass ich nur in der Anstalt gelandet bin.»