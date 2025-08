Kelly Osbourne meldet sich nach Beerdigung ihres Vaters

Einen Tag, nachdem Ozzy Osbourne (1948–2025) in einer privaten Zeremonie im Haus der Familie in Buckinghamshire beigesetzt wurde, meldete sich seine Tochter Kelly Osbourne (40) mit einem Bild in ihren Instagram–Stories. Das Foto zeigt einen riesigen Blumenschmuck in Form eines Schriftzuges am Ufer des kleinen Sees auf dem Familienanwesen. Zu lesen ist «Ozzy Fucking Osbourne». Der legendäre Black–Sabbath–Sänger war am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben.