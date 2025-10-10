Kendrick-Lamar-Disstrack: Drake scheitert mit Klage gegen Plattenfirma

Das Label hatte die Klage von Anfang an als «unlogisch» bezeichnet. «Von Beginn an war diese Klage ein Affront gegen alle Künstler und deren kreative Ausdrucksfreiheit und hätte niemals das Licht der Welt erblicken dürfen», erklärte ein UMG–Sprecher am Donnerstag. Man freue sich über die Abweisung und darauf, weiterhin erfolgreich Drakes Musik zu promoten und in seine Karriere zu investieren.