Kennedy-Enkel Jack Schlossberg trauert um Rosengarten im Weissen Haus

«Wo sie Blumen pflanzte, goss er Beton. Sie brachte Leben ins Weisse Haus, denn unsere Wahrzeichen sollten inspirieren und mit unserem Land wachsen», fuhr Schlossberg fort. «Ihr Rosengarten ist verschwunden, aber der Geist des Weissen Hauses unter Kennedy lebt weiter – in den Junggebliebenen, den Willensstarken und in einer neuen Generation», schrieb er. Am Ende seines Beitrags erklärte er unter anderem: «Die Geschichte beobachtet uns. Wir brauchen Führungskräfte mit Mut, Überzeugung und echtem Engagement.»