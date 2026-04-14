Kerstin Ott liess sich die Oberweite entfernen

Kerstin Otts Appell: «Es ist dein Körper!»

Wie Ott erklärte, äusserte sie sich zum ersten Mal öffentlich zu der Operation. Heute halte sie es für wichtig, «dass auch dahingehend eine Transparenz stattfinden» müsse. Gleichzeitig appellierte sie an andere, sich bei solchen Entscheidungen nicht von aussen beeinflussen zu lassen: «Es ist dein Körper! Du bist der Mensch, der darüber entscheidet. Nicht dein Ehepartner und nicht die Menschen, die aussen draufgucken.» Dass sich Menschen abfällig über den Körper anderer Personen äussern, versteht sie nicht. «Ich denke auch immer: Wie kann sich jemand hinstellen und über lange oder kurze Haare rumlästern? Oder über grosse, kleine Brüste, gar keine Brüste? Das ist nicht dein Körper, halt dein Maul», so Ott.