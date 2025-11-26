«Kevin - Allein zu Haus»: Macaulay Culkin denkt über Fortsetzung nach

Die Rollen wären vertauscht

Der Clou an Culkins Konzept: Diesmal wäre nicht Kevin derjenige, der sich gegen Eindringlinge wehrt – sondern sein Sohn. «Dann werde ich ausgesperrt. Er lässt mich nicht rein... und er ist derjenige, der mir Fallen stellt», erklärte der 44–Jährige. Die Geschichte würde also die berühmten Räuber Harry und Marv durch Kevin selbst ersetzen. Dabei ginge es um mehr als nur Slapstick–Komik, wie Culkin erläuterte: «Das Haus ist eine Art Metapher für unsere Beziehung.» Sein Charakter müsse sich «wieder Zugang zum Herzen seines Sohnes verschaffen».