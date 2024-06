Kevin Costner bezeichnet Scheidung als «niederschmetternden Moment»

Dieses besondere Augenmerk hatte er offenbar während des Drehs zu seiner neuen Filmreihe «Horizon: Eine amerikanische Saga», in der neben Costner auch dessen Sohn Hayes (15) mitspielt. Hayes ist eines von drei gemeinsamen Kindern des Schauspielstars mit Baumgartner. Auch wenn jener keine Erfahrung mitbrachte, habe Costner daran geglaubt, dass sein Sohn die Rolle spielen könne. «Ich war so stolz auf ihn», erinnert er sich. Die beiden seien immer zusammen zur Arbeit gegangen und es sei «ein Traum» gewesen. In den USA startet der erste Film der Reihe am 28. Juni in den Kinos, Teil zwei folgt am 16. August. In Deutschland ist der erste Teil erst ab 22. August zu sehen, am 7. November erscheint die Fortsetzung.