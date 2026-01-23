Kevin Costner und Morgan Freeman feiern Reunion auf dem roten Teppich

Kevin Costner (71) und Morgan Freeman (88) sind 35 Jahre nach «Robin Hood – König der Diebe» wieder vereint. Die Hollywoodstars haben bei einer Premiere ihres neuen Projektes ihre Reunion gefeiert. Für die TV–Miniserie «The Gray House» arbeiten die langjährigen Freunde als ausführende Produzenten zusammen.
Auf dem roten Teppich in Los Angeles waren beide gut gelaunt. Beide lächelten für die Kameras – Costner in einem schwarz–grauen Outfit und mit Schal, Freeman im grauen Anzug und blauen Hemd. Weitere Fotos zeigen auch, wie Costner Freeman etwas ins Ohr flüstert.
Deshalb machen sie wieder gemeinsame Sache
Bei der Premiere erklärte Costner, warum genau diese Serie ihn und Freeman wieder zusammenbrachte. «Im Kern sind wir immer noch Geschichtenerzähler», sagte er im Interview mit «Entertainment Tonight». Er fügte hinzu: «Wir haben nicht wirklich eine Rolle für uns selbst gesehen.» In «The Gray House» erzählen sie eine auf realen Begebenheiten basierende Geschichte über ein geheimes, von Frauen geführtes Spionagenetzwerk während des Amerikanischen Bürgerkriegs.
Freeman ergänzte, dass Costner sich bereits in vielen Projekten mit Geschichte beschäftigt habe, etwa in der Serie «Yellowstone». Auch er selbst findet: «Die amerikanische Geschichte ist irgendwie cool. Es gibt viel Interessantes.» Vor allem die Geschichte hinter «The Gray House» sei es «wirklich wert, erzählt zu werden». Die achtteilige Miniserie soll ab dem 26. Februar bei Prime Video verfügbar sein.
Gute Erinnerungen an ihre «Robin Hood»–Zeit
Bei der Premiere schwelgten die ehemaligen Co–Stars zudem in Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit vor der Kamera. Kevin Costner erinnerte sich an die Schwertkämpfe in «Robin Hood – König der Diebe» und erzählte, dass sie damals eine sehr gute Zeit gehabt hätten. «Wir wussten, dass wir ein sehr gutes Drehbuch hatten», erklärte er. Freeman schloss sich Costner an, räumte jedoch auch lachend ein: «Ich weiss, dass ich viel Spass hatte, aber das war es auch schon.» Nach 35 Jahren könne er sich nur noch an wenig erinnern.