Kevin Costners Ex-Frau Christine Baumgartner heiratet erneut

«Es war magisch – wirklich», schwärmte ein Hochzeitsgast. Die Location sei atemberaubend gewesen, doch das Besondere sei die Intimität der Feier gewesen. «Das war keine grosse Inszenierung. Es war authentisch, von Herzen kommend und so typisch für die beiden. Jeder Anwesende hatte das Gefühl, Zeuge von etwas wirklich Kostbarem zu sein.» Die Stimmung sei von Freude und Lachen geprägt gewesen, von der Begrüssungsfeier am Freitagabend bis zum letzten Tanz am Samstagabend. «Christine und Josh strahlten. Und während der Zeremonie gab es kein trockenes Auge», erinnerte sich ein weiterer Gast.