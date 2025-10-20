Kevin Costners Ex-Frau Christine Baumgartner heiratet erneut

Christine Baumgartner (51), die Ex–Frau von Oscarpreisträger Kevin Costner (70), hat am vergangenen Samstag erneut geheiratet. Ihr neuer Ehemann: Josh Connor, ein 49–jähriger Finanzmanager, der früher zum engeren Freundeskreis ihres Ex–Mannes zählte. Die Trauung fand auf der malerischen Santa Ynez Ranch in Santa Barbara, Kalifornien, statt – vor den Augen von etwa 100 geladenen Gästen, wie das US–Magazin «People» berichtet.
«Es war magisch – wirklich», schwärmte ein Hochzeitsgast. Die Location sei atemberaubend gewesen, doch das Besondere sei die Intimität der Feier gewesen. «Das war keine grosse Inszenierung. Es war authentisch, von Herzen kommend und so typisch für die beiden. Jeder Anwesende hatte das Gefühl, Zeuge von etwas wirklich Kostbarem zu sein.» Die Stimmung sei von Freude und Lachen geprägt gewesen, von der Begrüssungsfeier am Freitagabend bis zum letzten Tanz am Samstagabend. «Christine und Josh strahlten. Und während der Zeremonie gab es kein trockenes Auge», erinnerte sich ein weiterer Gast.
Zwei Brautkleider für den grossen Tag
Für ihren besonderen Tag hatte sich Baumgartner zwei aufwendige Roben ausgesucht. Während der Zeremonie trug die Braut ein massgeschneidertes Kleid der Designerin Mira Zwillinger. Später am Abend schlüpfte sie in ein trägerloses weisses Satinkleid von Lihi Hod.
Das Paar konzentriere sich nun auf den Frieden dieses Neuanfangs und wolle sich auf die alltäglichen Momente fokussieren, die wirklich zählen, verriet ein Freund des Paares. Die Verlobung war bereits im Januar bekannt gegeben worden. Connor soll am 26. Januar in Santa Barbara vor ihr auf die Knie gegangen sein. «Es fing gerade an zu regnen, deshalb war fast niemand sonst am Strand, als Josh seinen Antrag machte», berichtete eine Quelle.
Von der Ehe zum Rosenkrieg
Die Vorgeschichte dieser Hochzeit liest sich weniger romantisch. Baumgartner und Costner hatten sich im Mai 2023 nach 19 gemeinsamen Ehejahren getrennt. Drei Kinder stammen aus der Verbindung: Cayden (17), Hayes (15) und Grace (14). Die Scheidung entwickelte sich zu einem erbitterten juristischen Kampf um Unterhaltszahlungen und das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder.
Noch im Jahr ihrer Trennung, im Juli 2023, wurde Baumgartner erstmals mit Connor auf Hawaii gesichtet. Er ist ebenfalls geschieden und Vater von drei Kindern. Im Januar 2024 bestätigten sie ihre Beziehung offiziell. Connor war zuvor ein Nachbar des einstigen Traumpaares gewesen.
Harter Kampf ums Geld
Die Scheidungsvereinbarung wurde erst im Februar 2024 finalisiert – nach monatelangem Rechtsstreit. Baumgartner erhält nun monatlich 63.209 Dollar Unterhalt für die drei Kinder, deutlich weniger als die von ihr geforderten 165.000 Dollar. Während der Gerichtsverhandlung im August 2024 hatte sie argumentiert, die Kinder seien an ein Leben in Luxus gewöhnt. Ihr «wohlhabender Lebensstil» sei ihnen «in die DNA» übergegangen.
Wie «Mail Online» weiter zusammenfasst, hatte Baumgartner zunächst versucht, den Ehevertrag anzufechten, um Unterhalt zu erhalten. Laut Vereinbarung stand ihr eine Einmalzahlung von 1,5 Millionen Dollar sowie die Hypothekenzahlungen für ein Jahr für ein neues Haus im Wert von bis zu einer Million Dollar zu. Der Richter lehnte ihre Einwände ab und bestand auf die Gültigkeit des Ehevertrags. Zwei Monate nach der Scheidungseinreichung musste Baumgartner Costners 145 Millionen Dollar teures Anwesen in Carpinteria verlassen.
Costner über den schmerzhaften Neuanfang
Für Kevin Costner war die Trennung ein harter Schlag. Im Juni 2024 sprach der 70–Jährige in der CBS–Sendung «Mornings with Gayle King» offen über seine Gefühle. «Das ist ein niederschmetternder Moment. Es ist gewaltig, es tut weh», gestand er. Doch er müsse weitermachen, schliesslich schauten seine sieben Kinder auf ihn. «Ich kann nicht wie eine Blume verwelken. Ich muss vorangehen, ich muss weiterhin der sein, der ich bin, und ein besonderes Auge auf sie haben.»
Auf die Frage, wie er das Leben nach der Scheidung bewältige, antwortete Costner pragmatisch: «Man macht es einfach. Man redet weiter, man coacht weiter, man interessiert sich für das, wofür sie sich interessieren.»