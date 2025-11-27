Kevin Spacey erneut vor Gericht: Drei Männer verklagen Hollywood-Star

Kevin Spacey (66) muss sich 2026 erneut vor Gericht verantworten. Drei Männer haben am High Court in London Zivilklagen gegen den Hollywood–Star eingereicht und werfen ihm sexuelle Übergriffe vor. Ein provisorischer Verhandlungstermin für den 12. Oktober 2026 wurde von der Richterin angesetzt. Die Vorwürfe reichen über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrzehnt. Die mutmasslichen Taten sollen sich zwischen 2000 und 2013 ereignet haben, wie die BBC berichtet. Spacey war von 2004 bis 2015 künstlerischer Leiter am renommierten Old Vic Theatre in London – eine Position, die in zwei der drei Fälle eine Rolle spielt.