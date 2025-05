Kevin Spacey führt Regie bei Fantasy-Thriller - und castet sich selbst

Wenn die Angebote für spannende neue Schauspielrollen ausbleiben, dreht man am besten selbst einen Film – das hat sich offenbar der einstige Superstar Kevin Spacey (65) gedacht. Der zweifache Oscarpreisträger, der unlängst mit einem Auftritt in Cannes überraschte, stellte dort laut «Variety» seine erste Regiearbeit seit über 20 Jahren vor, in der er sogleich auch die Hauptrolle spielt.