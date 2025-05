Kevin Spacey: Unauffälliges Comeback in Cannes

Der Better World Fund (BWF) erklärte laut dem «Hollywood Reporter» in einem Statement vorab, dass Spacey «nicht nur für seine jahrzehntelange künstlerische Brillanz, sondern auch für seinen anhaltenden Einfluss auf das Kino und die Kunst ausgezeichnet wird». Es sei eine «grosse Ehre, Kevin Spacey als Ehrengast und Preisträger der Better World Fund Gala begrüssen zu dürfen», sagte Manuel Collas De La Roche, Präsident des Better World Fund. «Kevins aussergewöhnliche Beiträge zur Filmkunst haben bei Publikum und Filmemachern gleichermassen Spuren hinterlassen. Sein Talent, seine Tiefe und sein Engagement für das Geschichtenerzählen sind ein Beispiel für die transformative Kraft des Films. Wir freuen uns sehr, dass wir sein Vermächtnis und seine Anwesenheit bei dieser bedeutenden Veranstaltung feiern.»