Khloé Kardashian liebt alles an ihrer zweifachen Mutterrolle

Ihre Kinder würden sie als Person herausfordern, so Kardashian weiter, die das zweite Kind von einer Leihmutter hat austragen lassen. Das Baby kam Anfang August zur Welt. Es sei eine «Ehre und ein Geschenk, diese kleinen Menschen zu wirklich unglaublichen grossen Menschen aufziehen zu können». Weiter sagte sie: «Wir müssen diese Rollen ernst nehmen, besonders in der heutigen Zeit, in denen Kinder Informationen so jung ausgesetzt sind. Es ist super beängstigend, aber ich nehme meinen Job sehr ernst. Ich liebe es so sehr.»