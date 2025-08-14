KI im Job: Welche Berufe sich stark verändern

Eine weitere Studie von Bitkom zeigt, dass nur ein Fünftel (20 Prozent) der Erwerbstätigen in Deutschland eine KI–Schulung im Job erhalten hat, während 70 Prozent bislang keine bekommen haben. Gleichzeitig glaubt ein Teil der Befragten, dass KI ihren Chef (33 Prozent) oder sie selbst (14 Prozent) vollständig ersetzen könnte. Dabei bleibt das Vertrauen offen: Während 56 Prozent angeben, KI spare Arbeitszeit und schaffe Freiräume, sorgen sich viele um den Datenschutz (66 Prozent), die Verantwortlichkeit bei Fehlern (57 Prozent) und den fehlenden menschlichen Kontakt (64 Prozent).