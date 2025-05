KI in der Brille: Google setzt auf neue Smart Glasses

Google hat einen neuen Prototyp intelligenter Brillen vorgestellt und steigt damit erneut in den Markt für Smart Glasses ein. Nachdem frühere Modelle wie die Google Glass am Massenmarkt scheiterten, setzt das Unternehmen nun auf eine Kombination aus künstlicher Intelligenz, einem speziell entwickelten Betriebssystem und einer Partnerschaft mit Samsung. Wie Google den an Meta und Ray–Ban verlorenen Boden wieder gutmachen möchte.