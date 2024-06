Kicker-Event: Robbie Williams sammelt viel Geld für Kinderhilfswerk

Familiärer Support für Robbie Williams

Veranstalter Robbie Williams hatte seinen eigenen kleinen Privatfanclub dabei. Ehefrau Ayda Field (45) und die gemeinsamen Kinder Theo (11) und Coco (5) feuerten ihn und die Mannschaften von der Tribüne aus an. Als er vor dem Anpfiff in einem blauen Anzug und mit dicker schwarzer Brille das Spielfeld betrat, winkte er seiner Familie – alle drei in die gleiche grüne Baseballjacke gehüllt – liebevoll zu. Die beiden weitern Kinder, Charlie (9) und Beau (16 Monate), waren nicht vor Ort.