Kid Cudi: «Diddy stand da wie Marvel-Superschurke»

Einbruch und Drohungen

Kid Cudi schilderte dem Gericht, wie er Ventura abholte und sie gemeinsam in ein Hotel fuhren. Dort erhielten sie einen Anruf von einem Combs–Mitarbeiter, der «sehr verängstigt» gewirkt habe. Der Mitarbeiter behauptete, Combs und ein Komplize seien in das Haus von Kid Cudi, bürgerlich Scott Mescudi, eingedrungen. Als Kid Cudi selbst bei Combs anrief und fragte, ob er in seinem Haus sei, soll dieser geantwortet haben: «Ich will nur mit dir reden» und «Ich warte hier».