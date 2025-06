«Kids' Choice Awards»: Machine Gun Kelly bringt Tochter Casie mit

Casie stammt aus seiner früheren Beziehung mit Emma Cannon. Am 27. März hatte Machine Gun Kelly die Geburt seiner zweiten Tochter mit seiner Ex–Verlobten Megan Fox (39) bekannt gegeben. Fast drei Monate später verkündete der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heisst, den Vornamen des kleinen Mädchens in einem weiteren Beitrag auf Instagram. In einem kurzen Clip klimperte er auf einer Ukulele, während seine Tochter zum Takt in einer Babywippe schaukelte. Dazu postete er die Worte: «Saga Blade Fox–Baker. Danke für das ultimative Geschenk, Megan Fox.»