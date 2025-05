Kiesbauer statt Hummels: Die grössten Moderatorenwechsel im TV

«Are You The One?»

Zuvor moderierte Köppen die erste Staffel des Dating–Formats «Are You The One?» im Jahr 2020. Danach übernahm Model und Schauspielerin Sophia Thomalla (35). Seither ist sie das Gesicht der Show. Neben der regulären Ausgabe führt die 35–Jährige auch durch die VIP–Version «Are You The One – Reality Stars in Love», die seit 2021 läuft.