«Killa Bee»: Daisy Ridley steigt als Krankenschwester in den Ring

Daisy Ridley (33) hat eine neue Hauptrolle ergattert. Wie "Deadline berichtet, wird sie in «Killa Bee» eine Krankenschwester spielen, die gleichzeitig MMA–Kämpferin ist. Der Film erzählt die wahre Geschichte von Bryony Tyrell, einer zweifachen Mutter mit einem Master–Abschluss in Krankenpflege. Tagsüber arbeitet sie auf der Intensivstation und setzt sich mit den Herausforderungen des britischen Gesundheitssystems auseinander. Nacht verwandelt sie sich in eine Ringkämpferin.