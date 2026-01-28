Kim Kardashian erklärt, warum sie Fotos von Harry und Meghan löschte

Zwar besuchten Harry und Meghan am selben Abend auch die «Baby2Baby»–Gala, doch laut Kim gibt es einen feinen Unterschied: «Die Charity–Gala war okay, aber Bilder, auf denen man feiert und auf der Tanzfläche tanzt, passten wohl nicht zum Gedenktag.» Um den Respekt gegenüber dem Feiertag zu wahren, wurden die Schnappschüsse – darunter ein Bild von Kris Jenner mit dem Paar und ein Selfie von Kim und Meghan – kurzerhand entfernt.