Kim Kardashian glaubt nicht an die Mondlandung 1969

Die Behauptung, Buzz Aldrin würde die Echtheit der Mondlandung anzweifeln, entspricht nicht den Tatsachen. Der Astronaut hat die Apollo–11–Mission zeitlebens verteidigt, die technischen und psychischen Herausforderungen beschrieben sowie die wissenschaftliche Arbeit dahinter erklärt und sich gegen Menschen gestellt, die sie als Fälschung bezeichnen. Ein Reuters–Faktencheck zu einem Video, das in sozialen Medien kursiert, stellt klar: Aldrin bezog sich in einem Interview auf Animationen, die Fernsehsender 1969 in ihrer Berichterstattung nutzten – nicht auf die Mondlandung selbst.