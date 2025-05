Kim Kardashian hat ihr Jurastudium abgeschlossen

Feier mit Freunden und Familie

In einem Video, das Kardashian in ihrer Story postete, ist ein Ausschnitt der Rede von Jessica Jackson, einer ihrer Juramentorinnen, zu hören: «Es ist eine Ehre heute hier zu sein, nicht nur als Mentoren, aber auch als Zeugen einer der inspirierendsten Jurareisen, die wir je gesehen haben», so die Rechtsanwältin. «Vor sechs Jahren begann Kim Kardashian diese Ausbildung, mit nichts als einem brennenden Wunsch, für Gerechtigkeit zu kämpfen.» Sie habe mehr als 5.000 Stunden in das Jurastudium investiert. «Diese Zeit hat sie sich freigeschaufelt, während sie gleichzeitig vier Kinder grosszog, Unternehmen führte, TV–Sendungen drehte und andere vor Gericht vertrat», so Jackson weiter.