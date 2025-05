Kim Kardashian: Pariser Räuber verurteilt

Vor dem Gericht teilte Kardashian ihre «Gewissheit, in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 2016 zu sterben» und «vergewaltigt» zu werden, als vier Räuber in ihr Hotelzimmer eingebrochen waren. Damals weilte sie für die Pariser Fashion Week in Frankreich. Die Männer gaben sich als Polizisten aus, um Zutritt zu ihrem Zimmer in einem Luxushotel zu erlangen, fesselten sie, bedrohten sie mit einer Waffe und raubten Schmuck im Wert von mehr als rund neun Millionen Euro. Die Beute wurde bisher nicht gefunden.