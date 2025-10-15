Kim Kardashian verkauft jetzt Unterhosen mit Fake-Schamhaar

Zwölf Varianten für jeden Geschmack

Der «Faux Hair Micro String Thong», wie das Produkt offiziell heisst, wird auf der Skims–Website als «unsere bisher gewagteste Unterhose» angepriesen. Laut Produktbeschreibung ist der String handgefertigt aus superfeinem, elastischem Mesh–Material. Der Clou: Auf der Vorderseite prangt eine Mischung aus lockigem und glattem Kunsthaar in zwölf verschiedenen Farbvarianten – von Blond und Glatt über Rot bis Braun oder Schwarz und Lockig. Der Preis für eine Unterhose liegt bei 42 Euro.