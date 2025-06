Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac: Drama um ihr Baby

Das einstige Reality–Paar Kim Virgina Hartung (30) und Nikola Glumac (29) hat sein ungeborenes Baby verloren. Die traurige Nachricht machte Glumac am Sonntagabend (22. Juni) in seiner Instagram–Story publik. Darin offenbarte er, dass das Kind still zur Welt gekommen sei und daran auch die vielen Hasskommentare in den vergangenen Wochen eine Mitschuld trügen. Kurz danach meldete sich auch seine Ex–Freundin auf ihrem Account zu Wort und schrieb über einen schockierenden Vorfall: «Mein Kind hat das Licht der Welt nicht erblicken können und nein, das lag nicht daran, dass ich ‹herumgeflogen› bin oder ‹nicht aufgepasst› hätte, sondern weil mir eine kranke Person in Deutschland in den Magen getreten hat.»