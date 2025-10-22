Kinderfreie Zeit: Collien Monica Fernandes lenkt sich in Hamburg ab

Neues Teammitglied bei «extra 3»

«Durch das Wechselmodell habe ich nun jede zweite Woche kinderfrei», erzählt die Schauspielerin, die mit Ulmen eine Tochter hat. «Aber allein im Haus zu sein, tut mir gerade noch nicht so richtig gut. Ich versuche mich abzulenken, kümmere mich um mein Sanierungsobjekt.» Dabei handelt es sich laut «Gala» um eine Immobilie in Hamburg–Eimsbüttel. Fernandes pendelt zwischen ihrer Wahlheimat Mallorca und der Hansestadt – wo sie seit August ein neues berufliches Zuhause hat: als Teammitglied der NDR–Satiresendung «extra 3», die in Lokstedt produziert wird.