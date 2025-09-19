Kinofilm «Demon Slayer» steuert auf Sensationserfolg in Deutschland zu

Der Anime–Film «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle – Teil 1» schickt sich an, auch in den deutschen Kinos für Furore und Traumzahlen zu sorgen. Der «Demon Slayer»–Kinofilm ist Auftakt einer Trilogie und gleichzeitig die Fortsetzung der gleichnamigen, 2019 gestarteten Anime–Serie. In den USA konnte am vergangenen Wochenende schon die Spitzenposition der Charts erreicht werden. Für Deutschland meldet das Branchenportal «Blickpunkt:Film» allein für Donnerstag, den 18. September, 145.000 gelöste Kino–Tickets für ein Einspielergebnis von 1,8 Millionen Euro.