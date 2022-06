Kinostart «Elvis»: Unglaubliche Fakten über den King of Rock ‹n› Roll

Unfreiwillig heimatgebunden?

Weltstars wie Elvis Presley wird rund um den Globus der rote Teppich ausgerollt. In der Tat rissen sich internationale Veranstalter darum, Elvis für Konzerte in ihr jeweiliges Land zu locken. Doch mit Ausnahme von gerade einmal drei Konzerten, die Elvis allesamt in Kanada gab, performte er nur auf US-Boden. Angeblich lag das aber nicht am Heimweh des Musikers, sondern an seinem Manager Colonel Tom Parker. Der gebürtige Niederländer war als illegaler Einwanderer in die Vereinigten Staaten gekommen und fürchtete offenbar, nicht mehr zurückgelassen zu werden, sollte er das Land verlassen.