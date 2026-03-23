Kirsten Dunst spielt Hauptrolle in «The Housemaid»-Fortsetzung

Kirsten Dunst, die zuletzt in «Civil War» glänzte, wird dabei die mysteriöse Ehefrau verkörpern, die unter dem Vorwand einer schweren Krankheit im Haus isoliert wird. Laut «Deadline» entwickelt sich zwischen den beiden Frauen schnell ein gefährliches Geflecht aus Misstrauen und dunklen Geheimnissen, als Millie vermutet, dass hinter den verschlossenen Türen der Garricks weitaus Schlimmeres vorgeht, als es den Anschein hat.