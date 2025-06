Kleider mit Polka Dots sind diesen Sommer wieder überall

Polka Dots: Ein zeitloses Muster kehrt zurück

Der Look versprüht nostalgischen Charme und ruft nach Urlaub, einer lauen Sommerbrise und einem Hauch Old Hollywood. Designer wie Valentino, Jacquemus oder Carolina Herrera bringen Polka–Dot–Prints in modernen Silhouetten zurück – und lassen dabei auch Ikonen wie Marilyn Monroe, Lady Diana oder Julia Roberts in «Pretty Woman» wieder aufleben.