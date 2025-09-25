«Kleine Dinge wie diese»: Der beste Film, der nie ins Kino kam?

Murphys Figur ist förmlich die Antithese zu seiner Paraderolle in der Serie «Peaky Blinders». Wo er als Tommy Shelby aufrecht und mit natürlicher Autorität durch die Stadt schreitet, schleicht er als Bill Furlong selbst dann mit gekrümmtem Rücken durch die Gassen, wenn er gerade keinen zentnerschweren Kohlesack über die Schultern gewuchtet hat. Sein Blick ist stets gesenkt – bloss kein Aufsehen erregen, bloss keine Konfrontation provozieren. Es mag stimmen, vielleicht kommt man so am reibungslosesten durchs Leben. Die Frage ist nur: Was ist das dann für ein Leben?