Knapp acht Millionen sehen DFB-Arbeitssieg gegen Nordirland

Auch bei der marktrelevanten Zielgruppe der 14– bis 49–jährigen Zusehenden regierte König Fussball unangefochten: 1,98 (1. Halbzeit) bzw. 1,93 (2. Halbzeit) Millionen Menschen verfolgten die umkämpfte Partie. Das entspricht einem Marktanteil von starken 41 bzw. 36,6 Prozent. Auf dem zweiten Platz zur Primetime findet sich im Gesamtpublikum das ZDF mit der Krimireihe «Solo für Weiss – Gefährliche Gewässer» und 4,46 Millionen Zuschauer wieder. Platz drei geht an das Erste, das zunächst mit dem «Brennpunkt: Geiseln frei – Frieden jetzt?» 3,07 Millionen Menschen anlockte. Dem nachfolgenden Film «Kaiserschmarrndrama» blieben allerdings nur noch 2,08 Millionen treu.