Knüpft die Fortsetzung von «Nobody Wants This» an den Erfolg an?

Denn Joannes Entscheidung, am Ende der ersten Staffel (noch) nicht zum Judentum zu konvertieren, sowie Schwiegermutter Bina erweisen sich nach wie vor als Fallstricke für die Beziehung. Neben diesen äusseren Einflüssen müssen auch die zwei Liebenden selbst an und mit ihrer Beziehung wachsen und an dieser arbeiten. Gerade letzteres sorgt für besonders lebensnahe Momente in der so charmanten Serie, die lose auf den Lebens– und Liebeserfahrungen von Schöpferin Erin Foster (43) basiert.