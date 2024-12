Komiker und Broadway-Star Dick Capri ist tot

Er performte für zwei US–Präsidenten

Der in Pennsylvania geborene Dick Capri begann seine Karriere in den frühen 1970er Jahren, als er mit dem Sänger Engelbert Humperdinck (88) auf Tour ging, unter anderem in New York City, Las Vegas und London. Sein Broadway–Debüt gab er 1991 am Lunt–Fontanne–Theater, wo er die Hauptrolle im Stück «Catskills On Broadway» spielte. Auch im Fernsehen trat Capri mehrmals auf, unter anderem bei Comedy Central. Laut seiner Website durfte er auch vor den US–Präsidenten Gerald Ford (1913–2006) und George Bush (1924–2018) auftreten.