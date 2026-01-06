«Kommissar Rex» und mehr: Welche Revival-Serien sind 2026 geplant?

In der neuen Staffel hat sich Vollmer nach seinem Schuldienst–Ende in Leipzig mit seiner Tochter Frida (Hanna Barbara Jürgens) sowie einer eigenen Werkstatt ein neues Leben aufgebaut. Durch eine Verkettung von Ereignissen – ein gestohlenes Portemonnaie, eine rebellische Schülerin und eine vergessene Schulklasse – wird er jedoch erneut mit dem Lehrerberuf konfrontiert. Vollmer kehrt schliesslich an die Schule zurück, wo er auf eine vernachlässigte Klasse trifft, deren Schülerinnen und Schüler ihren Glauben an sich selbst verloren haben. Auch in seinem Privatleben steht Vollmer wie immer vor Herausforderungen: Als alleinerziehender Vater und durch die Begegnung mit seiner lebhaften Nachbarin Nadia (Birte Hanusrichter) muss er lernen, Beruf und Familie neu in Einklang zu bringen.