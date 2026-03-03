Kommt ein «Game of Thrones»-Kinofilm zu Aegon dem Eroberer?

Paramount–Skydance–Übernahme sorgt für Ungewissheit

Ob der Film tatsächlich realisiert wird, steht allerdings noch in den Sternen. Zum einen ist das Projekt noch nicht offiziell angekündigt und befindet sich in einer frühen Entwicklungsphase. Daneben plant Paramount Skydance, Warner Bros. zu übernehmen. Bis die Übernahme vollzogen ist, herrscht Unsicherheit über die künftige Ausrichtung des traditionsreichen Filmstudios Warner Bros. Pessimisten in Hollywood rechnen damit, dass ein Grossteil der laufenden Projekte nach Abschluss der Übernahme auf Eis gelegt wird. «So viel hängt davon ab, wie viel Autonomie Warner behält», zitiert «Page Six Hollywood» einen hochrangigen Manager.