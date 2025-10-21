Kommt ein Netflix-Biopic über die Spice Girls auch ohne Geri Horner?

Reunion–Gig in Las Vegas?

Victoria Beckham kann derweil schon Erfahrung mit Netflix vorweisen: Am 9. Oktober startete dort eine Dokumentation, die Einblicke in ihr Leben als Modeunternehmerin gewährt. Die 51–Jährige gab zuletzt auch den bisher grössten Hinweis auf eine mögliche Wiedervereinigung der Spice Girls zum 30. Song–Jubiläum 2026. Bei einem Auftritt beim US–Radiosender SiriusXM am Freitag gab sie an, dass sie die Vorstellung «reizt», als Gruppe wieder gemeinsam aufzutreten. «Es wäre verlockend. Aber könnte ich eine Welttournee machen? Nein, kann ich nicht. Ich habe einen Job ...» Stattdessen brachte sie einen Auftritt in Las Vegas ins Spiel: «Wie gut wären die Spice Girls im Sphere! Ich liebe die Idee. Ich meine, ich weiss nicht, ob ich überhaupt noch singen könnte, ich meine, so gut war ich nie!»