Kommunikationschefin verlässt Herzogin Meghan und Prinz Harry

Sie war beim «Friedensgespräch» in London dabei

Harry und Meghan hatten Maines Einstellung am 28. Februar bekannt gegeben. Sie trat ihr Amt offiziell im März an und war für die Kommunikation im gesamten Bereich der gemeinnützigen Arbeit, der Geschäftsaktivitäten und des öffentlichen Profils des Paares verantwortlich. Für Aufsehen sorgte Meredith Maines im Sommer, als sie zusammen mit Tobyn Andreae, dem Kommunikationsdirektor von König Charles III. (77), und Liam Maguire in einem exklusiven Privatclub in Mayfair, London, fotografiert wurde. Das als «Friedensgespräch» von britischen Medien titulierte Treffen wurde als möglicher Schritt in Richtung Versöhnung zwischen Prinz Harry und seinem Vater gewertet. Tatsächlich kam es einige Monate später im September zu einem kurzen persönlichen Treffen der beiden.