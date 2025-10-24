Komödie «Girl Group»: Jennifer Coolidge und Nicole Scherzinger dabei

Jennifer Coolidge (64), bekannt aus der Erfolgsserie «The White Lotus», und Sängerin Nicole Scherzinger (47) haben einen Vertrag als Hauptdarstellerinnen im neuen Film von Rebel Wilson (45) unterschrieben. Dies berichtet unter anderem das Branchenmagazin «Deadline». Für die neue Komödie «Girl Group» schreibt Rebel Wilson das Drehbuch, führt Regie, produziert den Film und spielt dazu auch noch die Hauptrolle.