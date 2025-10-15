Komplett neuer Hauptcast für Mel Gibsons «Passion Christi»-Fortsetzung

Jim Caviezel (57) und Monica Bellucci (61) spielten in Mel Gibsons (69) «Die Passion Christi» Jesus und Maria Magdalena. Die Fortsetzung des im Jahr 2004 erschienenen Spielfilms wird aber neue Darsteller bekommen. Beide sollen mit zwei eher unbekannteren Kollegen ersetzt werden.
Jaakko Ohtonen und Mariela Garriga werden Hauptdarsteller
Der finnische Schauspieler Jaakko Ohtonen (36) wird für «The Resurrection of the Christ» (dt. «Die Auferstehung Christi») zu Jesus, Maria Magdalena wird von der kubanischen Schauspielerin Mariela Garriga (geb. 1989) verkörpert. Das schreibt das Branchenblatt «Variety». Garriga bestätigt den Bericht auf Instagram. In ihren Storys repostet sie mehrere Screenshots des Artikels. Sie ist unter anderem bekannt als Marie aus «Mission: Impossible – Dead Reckoning», Ohtonen spielte unter anderem in der Serie «The Last Kingdom» mit.
Die Dreharbeiten hätten in der vergangenen Woche in Rom mit einem komplett neuen Hauptcast begonnen, berichtet «Variety». Ebenfalls neu mit dabei seien etwa Kasia Smutniak (46) als Maria (Mutter Jesu) und Riccardo Scamarcio (45) als Pontius Pilatus. In einer bisher nicht benannten Rolle sei auch Rupert Everett (66) zu sehen. Grund für die Neubesetzung sollen demzufolge vor allem Kostengründe sein. Es habe «Sinn ergeben, den gesamten Film neu zu besetzen», wie eine anonyme Quelle sagt. «Sie hätten all diese CGI–Sachen machen müssen, all diese digitalen Dinge – Verjüngung und all das – das wäre sehr kostspielig gewesen.»
Mit dem Projekt vertraute Quellen hatten der «Page Six» bereits vor einigen Tagen verraten, dass Caviezel und Bellucci nicht mehr dabei sein werden. Man habe sich angeblich dazu entschieden, da «sie viel Arbeit mit den Originaldarstellern gehabt hätten... digitales Zeug, und auch die Terminplanung». Zuvor war angenommen worden, dass Caviezel wieder mitspielen wird und digital verjüngt werden soll.
«Die Auferstehung Christi» soll in Form von zwei Filmen veröffentlicht werden. Der erste Teil wird voraussichtlich am 26. März 2027, am Karfreitag, erscheinen. Der zweite Teil am 6. Mai 2027 zu Christi Himmelfahrt.