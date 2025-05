König Carl Gustaf ehrt Queen-Musiker mit Polar Music Prize

Während der Veranstaltung, an der auch Königin Silvia (81) teilnahm, gab Sänger Adam Lambert (43) eine Reihe von Queen–Hits, darunter «Who Wants to Live Forever» und «Another One Bites the Dust», zum Besten. Roger Taylor wurde auf dem roten Teppich von seiner Frau Sarina begleitet, während Brian May von seiner Frau Anita Dobson begleitet wurde.