König Charles' Behandlung schlägt an: Arbeit hilft, positiv zu bleiben

Der Körper des 77–Jährigen habe «ausserordentlich gut auf die Behandlung angesprochen», teilte der Palast laut «The Guardian» ebenfalls mit. Die Ärzte hätten empfohlen, die laufenden Massnahmen jetzt in eine vorsorgliche Phase zu überführen. Der Zustand werde aber weiterhin engmaschig überwacht, um die fortgesetzte Genesung zu schützen. «Wie der König selbst sagte, ist dieser Meilenstein auf seinem Weg der Genesung ‹ein grosser persönlicher Segen›», hiess es weiter.