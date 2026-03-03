König Charles: Bietet er die Royal Lodge nun etwa Harry und Meghan an?

Der König sei fest entschlossen, die Vergangenheit ruhen zu lassen und den Kontakt zu Harry und Meghan zu verbessern. «Es geht darum, die Familie nah beieinander zu halten – sowohl geografisch als auch emotional», heisst es laut einem Insider, der allerdings auch ergänzte: «Ob sie annehmen, ist eine andere Frage.» Denn vor allem Meghan soll keinerlei Interesse daran haben, zurück nach Grossbritannien und die Nähe der Royal Family zurückzukehren.