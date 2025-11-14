König Charles feiert 77. Geburtstag im Führerhäuschen

Für den König war es ein arbeitsreicher Geburtstag mit gleich mehreren Stationen in Wales. Dass er sich Zeit nahm, die neue Strassenbahn selbst zu testen und mit den lokalen Gemeinden zu sprechen, zeigt sein Engagement für die Entwicklung der Region. James Price von Transport for Wales zeigte sich geehrt: «Es war uns eine Freude, Seine Majestät heute zu empfangen.»